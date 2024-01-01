ZPAY | ZPAY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZPAY Hızlı Proje Tanıtımı
ZoidPay is a crypto liquidity platform enabling instant card issuance for purchases at any merchant & driving adoption to web 3.0 financial services.ZPAY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZPAY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZPAY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZPAY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz700,000,000