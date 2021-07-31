ZOON | ZOON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZOON Hızlı Proje Tanıtımı
CryptoZoon is a new cryptocurrency with the ticker symbol Zoon which is inclined by Pokemon Story.
Its main aim is to generate a comprehensive manifesto of integral monsters that allows millions of users to take part in the blockchain-based and NFT gaming world in an easy, innovative, and fun way.ZOON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZOON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZOON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-07-31
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000