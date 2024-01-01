ZLW | ZLW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZLW Hızlı Proje Tanıtımı
ZELWIN, büyük bir ekosistem oluşturarak girişimler için tek durak çözümler sunmaktadır. MVP Labs, pazarlama merkezi, launchpad/Incubator ve ödeme sisteminden oluşan bütün bir ekosistemdir. Zelwin Finance, ZLW token sahipleri için benzersiz olasılıklara kapı açan finansal araçları bir araya getirmekle beraber küresel çapta faaliyet göstermektedir.ZLW geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZLW Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZLW
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZLW
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000