ZLW geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ZELWIN, büyük bir ekosistem oluşturarak girişimler için tek durak çözümler sunmaktadır. MVP Labs, pazarlama merkezi, launchpad/Incubator ve ödeme sisteminden oluşan bütün bir ekosistemdir. Zelwin Finance, ZLW token sahipleri için benzersiz olasılıklara kapı açan finansal araçları bir araya getirmekle beraber küresel çapta faaliyet göstermektedir.