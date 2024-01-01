ZKJ | ZKJ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZKJ Hızlı Proje Tanıtımı
Dijital Dünyada Devrim: Web2 ve Web3'ü kapsayan hesaplama gücünün ve blok zinciri ekosistem entegrasyonunun artırılması.ZKJ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZKJ Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZKJ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz1,000,000,000