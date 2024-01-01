ZkSync id | ZKID Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZkSync id Hızlı Proje Tanıtımı
zkSync id, zkSync Era ağındaki merkeziyetsiz id ve DeFi hizmetleri için tek duraklı bir çözümdür. Merkeziyetsiz id ile sonsuz geçerliliğe sahip .zksync ve .era sağlarlar.ZkSync id geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZKID
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZKID
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000