ZkSync id geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

zkSync id, zkSync Era ağındaki merkeziyetsiz id ve DeFi hizmetleri için tek duraklı bir çözümdür. Merkeziyetsiz id ile sonsuz geçerliliğe sahip .zksync ve .era sağlarlar.