ZkGROK | ZKGROK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZkGROK Hızlı Proje Tanıtımı
zkGrok, zkSync protokolünün bir meme coinidir. Grok yapay zeka tutkunlarıyla bir araya gelerek dünyayı kurtarmayı ve blok zincirinin gelecekteki gizlilik ve güvenliği için ZK kanıtı aracılığıyla yapay zekayı deneyimlemeyi amaçlamaktadır.ZkGROK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZKGROK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZKGROK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000