ZkGROK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

zkGrok, zkSync protokolünün bir meme coinidir. Grok yapay zeka tutkunlarıyla bir araya gelerek dünyayı kurtarmayı ve blok zincirinin gelecekteki gizlilik ve güvenliği için ZK kanıtı aracılığıyla yapay zekayı deneyimlemeyi amaçlamaktadır.