ZKGAP | ZKGAP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZKGAP Hızlı Proje Tanıtımı
ZKGap, kullanıcıların Blok Zinciri üzerinde Yakma Kanıtı algoritması aracılığıyla adil bir şekilde ZKGAP token ödülleri madenciliği yapmalarını sağlayan kapsamlı bir Merkeziyetsiz Finans Ekosistemidir. Yakma Kanıtı ile ZkGap, token dağıtımında eşitlik sağlar, merkezileşmeyi ortadan kaldırır ve token yakma yoluyla katkıya dayalı bir madencilik modelini teşvik eder.ZKGAP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZKGAP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZKGAP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZKGAP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000