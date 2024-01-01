ZKGAP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ZKGap, kullanıcıların Blok Zinciri üzerinde Yakma Kanıtı algoritması aracılığıyla adil bir şekilde ZKGAP token ödülleri madenciliği yapmalarını sağlayan kapsamlı bir Merkeziyetsiz Finans Ekosistemidir. Yakma Kanıtı ile ZkGap, token dağıtımında eşitlik sağlar, merkezileşmeyi ortadan kaldırır ve token yakma yoluyla katkıya dayalı bir madencilik modelini teşvik eder.