ZKFair | ZKF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZKFair Hızlı Proje Tanıtımı
ZKFair, bir ZK-RaaS sağlayıcısı olan Lumoz tarafından desteklenen Polygon CDK ve Celestia DA tabanlı ilk ZK-L2 topluluğudur. ZKFair, %100 EVM uyumluluğu, olağanüstü performans, minimum derecede ücret ve sağlam güvenlik garanti etmektedir.ZKFair geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZKF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZKF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZKF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000