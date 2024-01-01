ZKFair geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ZKFair, bir ZK-RaaS sağlayıcısı olan Lumoz tarafından desteklenen Polygon CDK ve Celestia DA tabanlı ilk ZK-L2 topluluğudur. ZKFair, %100 EVM uyumluluğu, olağanüstü performans, minimum derecede ücret ve sağlam güvenlik garanti etmektedir.