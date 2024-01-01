ZKBase | ZKB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZKBase Hızlı Proje Tanıtımı
ZKBase, Ethereum ve Bitcoin dahil olmak üzere ana akım blok zincirleri için ölçeklendirme çözümleri sunmaya adanmış Sıfır Bilgi (ZK) ispat teknolojisi tabanlı bir altyapı protokolüdür. Merkeziyetsiz bir çapraz zincir ve Katman 2 ekosistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.ZKBase geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZKB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZKB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZKB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz600,000,000