ZKBase geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ZKBase, Ethereum ve Bitcoin dahil olmak üzere ana akım blok zincirleri için ölçeklendirme çözümleri sunmaya adanmış Sıfır Bilgi (ZK) ispat teknolojisi tabanlı bir altyapı protokolüdür. Merkeziyetsiz bir çapraz zincir ve Katman 2 ekosistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.