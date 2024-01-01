Polyhedra Network | ZK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Polyhedra Network Hızlı Proje Tanıtımı
Dijital Dünyada Devrim: Web2 ve Web3'ü kapsayan hesaplama gücünün ve blok zinciri ekosistem entegrasyonunun artırılması.Polyhedra Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000