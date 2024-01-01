Coinzix | ZIX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Coinzix Hızlı Proje Tanıtımı
COINZIX, 2021'de başlatılan, merkezi Romanya'da bulunan ve misyonunun "yeni başlayanlardan uzmanlara kadar herkes için kriptoyu basit, güvenli ve güvenilir kılmak" olduğunu söyleyen merkezi bir borsadır. Ekosistem dört temel sütun üzerine inşa edildi - itibari para ve kripto için ödeme hizmetleri, kripto ticaret hizmetleri, kripto-ekonomik hizmetler ve topluluk hizmetleri.Coinzix geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZIX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZIX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZIX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,000,000,000