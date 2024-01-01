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COINZIX, 2021'de başlatılan, merkezi Romanya'da bulunan ve misyonunun "yeni başlayanlardan uzmanlara kadar herkes için kriptoyu basit, güvenli ve güvenilir kılmak" olduğunu söyleyen merkezi bir borsadır. Ekosistem dört temel sütun üzerine inşa edildi - itibari para ve kripto için ödeme hizmetleri, kripto ticaret hizmetleri, kripto-ekonomik hizmetler ve topluluk hizmetleri.