Zilliqa | ZIL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Zilliqa Hızlı Proje Tanıtımı
Temel bir zincir olarak, bu proje işlem hızı ve ölçeklenebilirlik problemlerini çözmeyi amaçlar ve mevcut blok zincirinin ilk büyük problemini çözmek için kullanılır. Hızlanırken güvenliği de hesaba katarak, ikisinin nispeten optimal bir denge bulmasını sağlar. ZILLIQA, sorunun çözümüdür. Madenci sayısı arttıkça artacak olan işlem hızını artırmak için tasarlanmış yeni bir blok zinciri platformudur. Ethereum'un mevcut 30.000 madenci ağı ölçeğinde, ZILLIQA'nın Ethereum'un işlem hızının yaklaşık bin katını işlemesi bekleniyor. POW modunda, belirteçlerin katılımı nispeten yüksektir ve birçok madenci tarafından desteklenecektir. ZILLIQA, EOS'un süper rakibidir.Zilliqa geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZIL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı基礎鏈
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-01-25
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0081 USDT
Maksimum Arz21,000,000,000