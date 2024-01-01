ZIG | ZIG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZIG Hızlı Proje Tanıtımı
With insane growth in the Crypto social trading landscape, Zignaly has set out on a mission to convert highly valued market opinions into actionable trades. Hence, the journey of “Tweets to Trades'' is now automated, backed by Zignaly’s wealth management protocol called Profit sharing. It allows Investors to find Expert Traders, who can manage their portfolio. This not only facilitates the Investors, but also allows Expert Traders to monetize on their skills with a highly lucrative performance based incentive mode called “success fee”, all while charging no upfront fee from the Investors.
Their utility token ZIG is the gateway to their one of it’s kind NFT insurance protocol which allows investors to insure their investment up to a certain drawdown percentage. This makes Zignaly much safer than any other social investment platform. Zignaly will also start accepting ZIG as a mode of payment for success fee, as well as providing trading fees rebate to the holders of the coin starting Q3 2021.ZIG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZIG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZIG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZIG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000