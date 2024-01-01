ZetaChain | ZETA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZetaChain Hızlı Proje Tanıtımı
ZetaChain hem bir Katman 1 (L1) blok zinciri hem de tüm blok zincirlerine ve katmanlarına yerleşik bağlantıya sahip bir akıllı sözleşme platformudur. Bitcoin gibi yerel akıllı sözleşme yeteneklerine sahip olmayanlar da dahil olmak üzere, herhangi bir zincirdeki varlıkları, verileri ve likiditeyi yönetebilen akıllı sözleşmelere sahip tek halka açık blok zinciridir.ZetaChain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZETA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZETA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZETA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000