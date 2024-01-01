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ZetaChain hem bir Katman 1 (L1) blok zinciri hem de tüm blok zincirlerine ve katmanlarına yerleşik bağlantıya sahip bir akıllı sözleşme platformudur. Bitcoin gibi yerel akıllı sözleşme yeteneklerine sahip olmayanlar da dahil olmak üzere, herhangi bir zincirdeki varlıkları, verileri ve likiditeyi yönetebilen akıllı sözleşmelere sahip tek halka açık blok zinciridir.