ZeroX | ZEROX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZeroX Hızlı Proje Tanıtımı
ZeroX, Metaverse, GameFi, DeFi, Web3, SocialFi ve NFT'ler gibi çeşitli unsurları entegre eden, BNB Chain üzerinde konuşlandırılmış bir MetaFi projesidir. Oyuncuların merkeziyetsiz bir ekosistem içinde inşa etme, deneyimleme, öğrenme, sosyalleşme, işlem yapma ve çalışma gibi faaliyetlerde bulunabileceği benzersiz bir metaverse deneyimi sunar. Not: ZeroX (ZRX) token kısaltması MEXC'de ZEROX olarak adlandırılacaktır. Lütfen yatırma ve çekme işlemine devam etmeden önce göz önünde bulundurun.ZeroX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZEROX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZEROX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZEROX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000