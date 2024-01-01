ZeroX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ZeroX, Metaverse, GameFi, DeFi, Web3, SocialFi ve NFT'ler gibi çeşitli unsurları entegre eden, BNB Chain üzerinde konuşlandırılmış bir MetaFi projesidir. Oyuncuların merkeziyetsiz bir ekosistem içinde inşa etme, deneyimleme, öğrenme, sosyalleşme, işlem yapma ve çalışma gibi faaliyetlerde bulunabileceği benzersiz bir metaverse deneyimi sunar. Not: ZeroX (ZRX) token kısaltması MEXC'de ZEROX olarak adlandırılacaktır. Lütfen yatırma ve çekme işlemine devam etmeden önce göz önünde bulundurun.