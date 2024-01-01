ZERO | ZERO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZERO Hızlı Proje Tanıtımı
ZERO, Solana üzerinde yeni bir Meta protokolüdür; Memecoinler ve NFT'ler için hem adil piyasaya sürülme hem de likidite önyüklemesini çözmeyi amaçlamaktadır.ZERO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZERO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZERO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZERO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000