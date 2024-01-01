ZERO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ZERO, Solana üzerinde yeni bir Meta protokolüdür; Memecoinler ve NFT'ler için hem adil piyasaya sürülme hem de likidite önyüklemesini çözmeyi amaçlamaktadır.