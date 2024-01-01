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Zephyr Protokolü, özünde aşırı teminatlandırılmış, kripto destekli bir stabil coin protokolüdür ve yenilikçi Djed Protokolü aracılığıyla geliştirilmiş bir kavramdır.