ZEPH | ZEPH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZEPH Hızlı Proje Tanıtımı
Zephyr Protokolü, özünde aşırı teminatlandırılmış, kripto destekli bir stabil coin protokolüdür ve yenilikçi Djed Protokolü aracılığıyla geliştirilmiş bir kavramdır.ZEPH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZEPH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZEPH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZEPH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz18,400,000