ZENX | ZENX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZENX Hızlı Proje Tanıtımı
Zenith, BSC blok zinciri ekosistemi içinde devrim niteliğinde bir merkeziyetsiz borsa (DEX) ve likidite piyasasını temsil etmektedir.ZENX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZENX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZENX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıZENX
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000