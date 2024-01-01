ZENT | ZENT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZENT Hızlı Proje Tanıtımı
Zentry, MMORPG deneyimini gerçek hayata taşımak için inşa edilmiş bir Oyun Üst Katmanıdır. Hem dijital hem de fiziksel sayısız oyun ve platformdan dünyanın 3 milyar oyuncusunu birleşik bir Oyun Ekonomisi'nde birleştiren oyunların oyunudur.ZENT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZENT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz--