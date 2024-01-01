ZENT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Zentry, MMORPG deneyimini gerçek hayata taşımak için inşa edilmiş bir Oyun Üst Katmanıdır. Hem dijital hem de fiziksel sayısız oyun ve platformdan dünyanın 3 milyar oyuncusunu birleşik bir Oyun Ekonomisi'nde birleştiren oyunların oyunudur.