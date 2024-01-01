ZENITH | ZENITH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZENITH Hızlı Proje Tanıtımı
Zenith Chain, programlanabilirlik ve birlikte çalışabilirlik sağlayan yenilikçi bir Hibrit çözümdür. Zenith Chain, kısa blok süresini ve daha düşük ücretleri destekleyebilen bir Yetki İspatı (PoA) konsensüs sistemine dayanır. Staking'in en bağlı doğrulayıcı adayları, doğrulayıcı olacak ve bloklar üretecektir. Çift işaret algılama ve diğer kesme mantığı güvenlik, istikrar ve zincir kesinliğini garanti eder.ZENITH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZENITH
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıZENITH
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz