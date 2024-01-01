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Zenith Chain, programlanabilirlik ve birlikte çalışabilirlik sağlayan yenilikçi bir Hibrit çözümdür. Zenith Chain, kısa blok süresini ve daha düşük ücretleri destekleyebilen bir Yetki İspatı (PoA) konsensüs sistemine dayanır. Staking'in en bağlı doğrulayıcı adayları, doğrulayıcı olacak ve bloklar üretecektir. Çift işaret algılama ve diğer kesme mantığı güvenlik, istikrar ve zincir kesinliğini garanti eder.