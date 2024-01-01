ZELIX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ZELIX merkeziyetsiz bir Multi-metaverse'dir. ZELIX, metaverse topluluğunun tüm üyelerini entegre eden veya genişleten bir bağlantıdır. ZELIX ekibi, çeşitli metaverse'leri entegre etmek için bir multi-metaverse inşa edecektir. ZELIX ekibi, kullanıcılara daha gelişmiş bir deneyim sunmak için ZELIX ekibinin VR (sanal gerçeklik) ve AR (artırılmış gerçeklik) üretim teknik bilgisi, yüz tanıma teknolojisi ve VR oyunu teknolojilerini kullanarak ZELIX metaverse'de oyun, ekonomi, kültür ve iletişim platformu oluşturacaktır. Ayrıca, tek bir metaverse dünyasında kalmak yerine, birkaç metaverse ile bağlantılıdır. Çeşitli içeriklerin tadını çıkarabillirsiniz. ZELIX Metaverse üzerindeki sayısız NFT ARAZİSİ, kullanıcıların ürettiği NFT'ler ve üretim için gerekli malzemeler, hepsi ZELIX Metaverse ekonomik faaliyetleriyle derin ve sofistike bir şekilde birbirine bağlıdır ve tıpkı gerçekte olduğu gibi, faaliyetlerde bulunan kullanıcılar kar elde edebilecekleri ödüller alabilirler. ZELIX Metaverse, varlıkların sadece tüketildiği bir yer değil, aynı zamanda Metaverse etkinlikleri aracılığıyla varlık edinebileceğiniz lüks bir ortam sunuyor.