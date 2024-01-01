ZEE | ZEE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZEE Hızlı Proje Tanıtımı
ZeroSwap, Likidite Madenciliği, DeFi Token Teklifi ve DEX Toplama ile Çok Zincirli, Sıfır Ücretli, Zincir Üzerinde Alım Satım protokolüdür. Protokol, kullanıcıları zincir üzerinde her işlem yaptıklarında ödüllendirecek ve mevcut DEX'lere likidite sağlayacaktır. Tüm işlemler Sıfır İşlem Ücreti ile Gazsız olacaktır.ZEE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZEE Token MEXC'de
MEXC Borsası, ZEE (ZEE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ZEE
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ZEE satın almak veya MEXC ZEE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıZEE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZEE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000