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ZeroSwap, Likidite Madenciliği, DeFi Token Teklifi ve DEX Toplama ile Çok Zincirli, Sıfır Ücretli, Zincir Üzerinde Alım Satım protokolüdür. Protokol, kullanıcıları zincir üzerinde her işlem yaptıklarında ödüllendirecek ve mevcut DEX'lere likidite sağlayacaktır. Tüm işlemler Sıfır İşlem Ücreti ile Gazsız olacaktır.