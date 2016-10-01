Zcash | ZEC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Zcash Hızlı Proje Tanıtımı
Zcash, Bitcoin kullanıcıları için gizliliği iyileştirmeyi amaçlayan Zerocoin projesinden doğan bir kripto para birimidir. Zerocoin protokolü başlangıçta iyileştirildi ve Zerocash'e dönüştürüldü. Bu sayede 2016'da Zcash kripto parasına yerini bıraktı. Zcash'in kurucusu ve CEO'su Zooko Wilcox-O'Hearn'dür. Kurucu ekibinde, Johns Hopkins Üniversitesi'nden kriptograf Matthew D. Green yer alır. Roger Ver, Zcash'in ilk yatırımcılarından biridir.Zcash geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZEC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı大零幣
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2016-10-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000