ZEBU | ZEBU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZEBU Hızlı Proje Tanıtımı
ZEBU, Solana Zinciri üzerinde yer alan bir meme coindir.ZEBU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZEBU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZEBU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZEBU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000