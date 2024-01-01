ZCX,Unizen | ZCX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZCX,Unizen Hızlı Proje Tanıtımı
Unizen, hem perakende hem de kurumsal yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak için birinci taraf ve üçüncü taraf CEX'lerin ve DEX'lerin işlevselliğini birleştiren ilk CeDeFi borsasıdır. Unizen Exchange, en iyi teklifleri, güvenilir performansı ve yüksek hacimli ticaret için güvenli bir ortam sağlamak için Binance de dahil olmak üzere çok sayıda borsa modülünde en uygun maliyetli alım satımları bulabilir. Hepsi tek bir kusursuz kullanıcı deneyiminde.ZCX,Unizen geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZCX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZCX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZCX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000