ZCX,Unizen geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Unizen, hem perakende hem de kurumsal yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak için birinci taraf ve üçüncü taraf CEX'lerin ve DEX'lerin işlevselliğini birleştiren ilk CeDeFi borsasıdır. Unizen Exchange, en iyi teklifleri, güvenilir performansı ve yüksek hacimli ticaret için güvenli bir ortam sağlamak için Binance de dahil olmak üzere çok sayıda borsa modülünde en uygun maliyetli alım satımları bulabilir. Hepsi tek bir kusursuz kullanıcı deneyiminde.