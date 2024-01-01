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ZAX, kullanıcılara sorunsuz bir alım satım deneyimi sunan, Binance Akıllı Zincir üzerine inşa edilmiş, devrim niteliğinde bir yardımcı program tokenidir. Tüm kripto evrenini kapsayan bir tokendir ve hem DEX hem de CEX platformlarında mevcuttur.