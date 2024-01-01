Zillion AAKAR XO | ZAX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Zillion AAKAR XO Hızlı Proje Tanıtımı
ZAX, kullanıcılara sorunsuz bir alım satım deneyimi sunan, Binance Akıllı Zincir üzerine inşa edilmiş, devrim niteliğinde bir yardımcı program tokenidir. Tüm kripto evrenini kapsayan bir tokendir ve hem DEX hem de CEX platformlarında mevcuttur.Zillion AAKAR XO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZAX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZAX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZAX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000