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Zillion AAKAR XO | ZAX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Zillion AAKAR XO Hızlı Proje Tanıtımı

ZAX, kullanıcılara sorunsuz bir alım satım deneyimi sunan, Binance Akıllı Zincir üzerine inşa edilmiş, devrim niteliğinde bir yardımcı program tokenidir. Tüm kripto evrenini kapsayan bir tokendir ve hem DEX hem de CEX platformlarında mevcuttur.
Zillion AAKAR XO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ZAX Token MEXC'de

MEXC Borsası, Zillion AAKAR XO (ZAX) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ZAX alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Zillion AAKAR XO satın almak veya MEXC ZAX ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Zillion AAKAR XO tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ZAX vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıZAX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZAX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000
ZAX Fiyat HesaplayıcıZillion AAKAR XO Satın Alma

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