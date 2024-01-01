ZANO | ZANO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZANO Hızlı Proje Tanıtımı
Zano, gizli varlıklar ve merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) için sağlam bir temel olarak çalışan kurumsal düzeyde gizlilik, güvenlik ve ölçeklenebilirliğe sahip açık kaynaklı bir kripto para birimi ve ekosistemdir.ZANO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZANO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZANO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZANO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz14,043,060