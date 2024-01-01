ZANO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Zano, gizli varlıklar ve merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) için sağlam bir temel olarak çalışan kurumsal düzeyde gizlilik, güvenlik ve ölçeklenebilirliğe sahip açık kaynaklı bir kripto para birimi ve ekosistemdir.