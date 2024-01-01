ZAM | ZAM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZAM Hızlı Proje Tanıtımı
Zam.io is building a hybrid CeFi-DeFi ecosystem that bridges real capital to blockchain and accelerates the transition to the new decentralized economy. The ecosystem enables equity investors to extend their stocks portfolio to crypto markets using a platform for stablecoin loans secured by stocks as collateral (zMorgan Protocol).ZAM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZAM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZAM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZAM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz888,888,888