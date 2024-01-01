ZAI | ZAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZAI Hızlı Proje Tanıtımı
ZAIBOT, üyelerin toplu olarak bir projenin popülerliğini artırmaya katkıda bulunduğu topluluk odaklı bir platform olarak benzersiz bir şekilde öne çıkmaktadır; bu, kripto alanında benzersiz bir özelliktir ve onu tüm rakiplerinden ayırmaktadır.ZAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZAI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıZAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000