YURI | YURI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
YURI Hızlı Proje Tanıtımı
YURI AI, ChatGPT'ye dayalı, API entegreli bir ekonomik oyun protokolüdür. Kullanıcıların, API aracılığıyla platforma gömülü tüm ekosistemlere tek bir tıkla giriş yapmasına olanak tanır. YURI AI, kullanıcıların Yapay Zeka ve Oyun yoluyla kendilerini daha verimli bir şekilde eğlendirirken aynı zamanda kâr elde etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. $Yuri, Yuri ekolojisinin yerel yönetim tokenidir.YURI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
YURI Token MEXC'de
MEXC Borsası, YURI (YURI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de YURI
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak YURI satın almak veya MEXC YURI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için YURI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen YURI vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıYURI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıYURI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000,000,000