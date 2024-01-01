YURI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

YURI AI, ChatGPT'ye dayalı, API entegreli bir ekonomik oyun protokolüdür. Kullanıcıların, API aracılığıyla platforma gömülü tüm ekosistemlere tek bir tıkla giriş yapmasına olanak tanır. YURI AI, kullanıcıların Yapay Zeka ve Oyun yoluyla kendilerini daha verimli bir şekilde eğlendirirken aynı zamanda kâr elde etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. $Yuri, Yuri ekolojisinin yerel yönetim tokenidir.