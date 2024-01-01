YOURAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

YOUR AI Protocol, e-ticaretin geleceği için dünyanın ilk yapay zeka içerik katmanıdır. YOUR AI Protocol, yaratıcıları, düzenleyicileri, düğüm operatörlerini ve içerik dağıtıcılarını bir araya getirerek e-ticaret pazarlarında kolektif olarak yapay zeka odaklı ürün içeriği sağlayan açık kaynaklı bir protokoldür.