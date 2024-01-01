YOURAI | YOURAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
YOURAI Hızlı Proje Tanıtımı
YOUR AI Protocol, e-ticaretin geleceği için dünyanın ilk yapay zeka içerik katmanıdır. YOUR AI Protocol, yaratıcıları, düzenleyicileri, düğüm operatörlerini ve içerik dağıtıcılarını bir araya getirerek e-ticaret pazarlarında kolektif olarak yapay zeka odaklı ürün içeriği sağlayan açık kaynaklı bir protokoldür.YOURAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
YOURAI Token MEXC'de
MEXC Borsası, YOURAI (YOURAI) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de YOURAI
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak YOURAI satın almak veya MEXC YOURAI ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için YOURAI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen YOURAI vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıYOURAI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıYOURAI
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000