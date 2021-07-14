YLDY | YLDY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
YLDY Hızlı Proje Tanıtımı
Yieldly has built the world’s first and only DeFi suite on Algorand. Yieldly is delivering its mission to create the next-generation DeFi ecosystem; one which enables the lightest and fastest digital asset exchange, accessible across all chains. To date, Yieldly has released market-leading staking pools, no-loss lottery, and world-first ALGO-ETH bridge. Users can trade faster, earn high rewards with lower fees, and benefit from more security than any other protocol.YLDY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
YLDY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıYLDY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıYLDY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-07-14
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000