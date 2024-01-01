Yield Guild Games | YGG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Yield Guild Games Hızlı Proje Tanıtımı
Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.Yield Guild Games geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıYGG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıYGG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000