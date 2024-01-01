YFX | YFX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
YFX Hızlı Proje Tanıtımı
YFX is a simple lightweight onchain DeFi derivative protocol. Polarized token mechanism with tokenized perpetual derivatives.YFX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
YFX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıYFX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıYFX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000