YAMA | YAMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
YAMA Hızlı Proje Tanıtımı
Yama Inu Token, "Princess Mononoke "nin doğaya duyduğu saygıyı modern yapay zeka ile harmanlıyor. Adını doğanın kırılganlığının bir sembolü olan soyu tükenmiş Yama Inu'dan alan bu token, ChatGPT'nin inovasyonu ile Midjourney'in tasarımını birleştirerek teknoloji ve çevreye saygının birleştiği bir geleceği savunuyor ve sürdürülebilir ilerlemeyi teşvik ediyor.YAMA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
YAMA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıYAMA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıYAMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000