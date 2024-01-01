YAMA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Yama Inu Token, "Princess Mononoke "nin doğaya duyduğu saygıyı modern yapay zeka ile harmanlıyor. Adını doğanın kırılganlığının bir sembolü olan soyu tükenmiş Yama Inu'dan alan bu token, ChatGPT'nin inovasyonu ile Midjourney'in tasarımını birleştirerek teknoloji ve çevreye saygının birleştiği bir geleceği savunuyor ve sürdürülebilir ilerlemeyi teşvik ediyor.