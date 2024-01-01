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YAMA | YAMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

YAMA Hızlı Proje Tanıtımı

Yama Inu Token, "Princess Mononoke "nin doğaya duyduğu saygıyı modern yapay zeka ile harmanlıyor. Adını doğanın kırılganlığının bir sembolü olan soyu tükenmiş Yama Inu'dan alan bu token, ChatGPT'nin inovasyonu ile Midjourney'in tasarımını birleştirerek teknoloji ve çevreye saygının birleştiği bir geleceği savunuyor ve sürdürülebilir ilerlemeyi teşvik ediyor.
YAMA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

YAMA Token MEXC'de

MEXC Borsası, YAMA (YAMA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de YAMA alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak YAMA satın almak veya MEXC YAMA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için YAMA tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen YAMA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıYAMA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıYAMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
YAMA Fiyat HesaplayıcıYAMA Satın Alma

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