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Y8U.ai, dijital klonların oluşturulması ve merkeziyetsiz olarak depolanması için tasarlanmış, kullanıcı içeriğini ve gizliliği vurgulayan bir Web3 protokolüdür. Y8u.ai, ilk yapay zeka blok zinciri olan Humans.AI ekosistemi içinde başlatılan ilk projedir.