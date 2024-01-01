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Y8U | Y8U Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Y8U Hızlı Proje Tanıtımı

Y8U.ai, dijital klonların oluşturulması ve merkeziyetsiz olarak depolanması için tasarlanmış, kullanıcı içeriğini ve gizliliği vurgulayan bir Web3 protokolüdür. Y8u.ai, ilk yapay zeka blok zinciri olan Humans.AI ekosistemi içinde başlatılan ilk projedir.
Y8U geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Y8U Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıY8U
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
Y8U Fiyat HesaplayıcıY8U Satın Alma

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