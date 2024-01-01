XYM Finance | XYMF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XYM Finance Hızlı Proje Tanıtımı
XYMF, BSC üzerinde merkeziyetsiz bir borsa protokolüdür. Dikey olarak entegre edilmiş tek bir uygulama içinde spot, sürekli işlemler ve bütünleşik bir para piyasası içerir.XYM Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XYMF Token MEXC'de
MEXC Borsası, XYM Finance (XYMF) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de XYMF
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak XYM Finance satın almak veya MEXC XYMF ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıXYMF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXYMF
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000