XYM Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

XYMF, BSC üzerinde merkeziyetsiz bir borsa protokolüdür. Dikey olarak entegre edilmiş tek bir uygulama içinde spot, sürekli işlemler ve bütünleşik bir para piyasası içerir.