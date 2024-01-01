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Symbol, 2021 yılının Mart ayında piyasaya sürülen blok zinciri platformudur. NEM'in manevi takipçisidir ve hisse kanıtı artı (PoS+) adı verilen yeni bir mutabakat algoritması, kural tabanlı tokenler (mozaikler olarak adlandırılır), ad alanları, çok imzalı hesaplar ve toplu işlemler içerir. İstemcisi Catapult, C++ dilinde yazılmıştır.