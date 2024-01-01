Xx network | XX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Xx network Hızlı Proje Tanıtımı
xx network, hızlı, düşük ücretli, kuantuma hazır katman 1 blok zincirinden ve dünyadaki en özel iletişim ağından oluşur. Proje, dijital para birimi ve gizlilik teknolojisinin babası olan kriptograf David Chaum tarafından kurulmuştur. xxDK'yı kullanarak, herhangi bir uygulama veya blok zincirini, trafiğini XXX'in iletişim katmanı üzerinden yönlendirebilir ve işlemlerine meta veri korumalı gizlilik ve kuantum güvenli, uçtan uca şifreleme sağlayabilir. xx messenger mobil uygulaması, dünyadaki ilk merkeziyetsiz, kuantum güvenli, uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulamasıdır. Büyük uygulama mağazalarında bulunan xx messenger'ın performansı şimdiden 65'ten fazla ülkede günlük kullanıcıları kendine çekmektedir. xx network, tüm madeni para sahiplerini düğümleri çalıştırmaya ve seçmeye ve ayrıca bir zincir üstü DAO aracılığıyla platformun yönetimine katılmaya teşvik etmek için Proof-of-Stake (nPoS) kullanır. xx network ana ağı Kasım 2021'de piyasaya sürülmüştür. Önümüzdeki 5 yıl içinde madeni para yakma gibi bazı deflasyonist mekanizmalarla toplam 1 milyar madeni para basılacaktır.Xx network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000