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Wodo Gaming, canlı ürünler ve aktif kullanıcılar ile nihai blok zinciri oyun ekosistemidir. Bu eşsiz oyun ekosisteminin 7 ürünü vardır: Bir oyun merkezi, mağaza, pazar yeri, inkübatör, kart, barındırma ve geliştirme kitleri. Wodo, aynı anda çoklu zincir erişimi sağlayarak blok zinciri oyunlarında devrim yaratmıştır.