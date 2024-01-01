Wodo Gaming | XWGT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Wodo Gaming Hızlı Proje Tanıtımı
Wodo Gaming, canlı ürünler ve aktif kullanıcılar ile nihai blok zinciri oyun ekosistemidir. Bu eşsiz oyun ekosisteminin 7 ürünü vardır: Bir oyun merkezi, mağaza, pazar yeri, inkübatör, kart, barındırma ve geliştirme kitleri. Wodo, aynı anda çoklu zincir erişimi sağlayarak blok zinciri oyunlarında devrim yaratmıştır.Wodo Gaming geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XWGT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXWGT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXWGT
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz1,000,000,000