XUI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

YouSUI, DEX, Launchpad, NFT Marketplace ve Bridge dahil olmak üzere Sui Blockchain üzerinde çalışan bir "Hepsi Bir Arada" platformdur. Sui'nin ötesinde zincirler arası uyumluluk ve ölçeklenebilirlik planları vardır. Ayrıca YouSUI, Sui ekosistemine geçiş yapmayı planlayan veya amacı olan oyun ve blok zinciri projelerine kuluçka ve teknik destek sağlayacak.