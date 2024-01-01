XUI | XUI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XUI Hızlı Proje Tanıtımı
YouSUI, DEX, Launchpad, NFT Marketplace ve Bridge dahil olmak üzere Sui Blockchain üzerinde çalışan bir "Hepsi Bir Arada" platformdur. Sui'nin ötesinde zincirler arası uyumluluk ve ölçeklenebilirlik planları vardır. Ayrıca YouSUI, Sui ekosistemine geçiş yapmayı planlayan veya amacı olan oyun ve blok zinciri projelerine kuluçka ve teknik destek sağlayacak.XUI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XUI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXUI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXUI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000