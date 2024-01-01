Xchange | XTOKEN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Xchange Hızlı Proje Tanıtımı
Xchange.tech dünyanın ilk SocialGameFi sosyal uygulamasıdır. Dünyanın en büyük X sosyal platformunu Web3 yaratıcı ekonomi modeliyle birleştirerek yeni bir Web3 sosyal ve oyun konsepti yaratarak gerçek bir SocialFi devrimi başlatıyor! Sadece SocialFi ve SocialGame unsurlarını birleştirmekle kalmayıp aynı zamanda KOL (İçerik Üreticileri) ve hayranlar arasında etkileşim ve değer yaratmak için benzeri görülmemiş bir deneyim sunuyor.Xchange geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XTOKEN Token MEXC'de
MEXC Borsası, Xchange (XTOKEN) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de XTOKEN
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Tokenin İngilizce adıXTOKEN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXTOKEN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000