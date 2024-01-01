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Xchange.tech dünyanın ilk SocialGameFi sosyal uygulamasıdır. Dünyanın en büyük X sosyal platformunu Web3 yaratıcı ekonomi modeliyle birleştirerek yeni bir Web3 sosyal ve oyun konsepti yaratarak gerçek bir SocialFi devrimi başlatıyor! Sadece SocialFi ve SocialGame unsurlarını birleştirmekle kalmayıp aynı zamanda KOL (İçerik Üreticileri) ve hayranlar arasında etkileşim ve değer yaratmak için benzeri görülmemiş bir deneyim sunuyor.