XSYNTX | XSYNTX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XSYNTX Hızlı Proje Tanıtımı
Syntax AI, tek tıklamayla dağıtım, dil genişletme, web içeriği için AI entegrasyonu ve Code Buddy AI asistanı gibi özellikler sunan, AI odaklı geliştirmeye odaklanan kapsamlı bir ekosistemdir. Proje, inovasyonu teşvik etmeyi, birden fazla programlama dilini desteklemeyi, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi, güçlü bir topluluk oluşturmayı ve sektör trendlerinin bir adım önünde olmayı hedeflemektedir. Sağlam bir ekonomik model ve NFT entegrasyonu planlarıyla Syntax AI, yapay zeka ve web geliştirme alanında bir referans proje olmaya hazırlanıyor.XSYNTX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XSYNTX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXSYNTX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz7,000,000