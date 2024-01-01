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XRP Ledger üzerine inşa edilen ilk İlaç ve Sağlık Hizmetleri platformu olan XRP Healthcare (XRPH), insanların sağlık hizmetlerine erişim ve bu hizmetleri karşılayabilme konusunda küresel çapta devrim yaratmak için Web3 teknolojisini kullanan yenilikçi, ölçeklenebilir bir çözüm şirketidir.