XRP Healthcare | XRPH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XRP Healthcare Hızlı Proje Tanıtımı
XRP Ledger üzerine inşa edilen ilk İlaç ve Sağlık Hizmetleri platformu olan XRP Healthcare (XRPH), insanların sağlık hizmetlerine erişim ve bu hizmetleri karşılayabilme konusunda küresel çapta devrim yaratmak için Web3 teknolojisini kullanan yenilikçi, ölçeklenebilir bir çözüm şirketidir.XRP Healthcare geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXRPH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXRPH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000