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Xrp Classic'in amacı, kripto para birimi alanını herkes için daha güvenli ve daha kolay anlaşılır hale getirmeyi amaçlayan çevre dostu çözümler geliştirmektir. Xrp Classic, kendi ReFi blok zincirini geliştirmeyi amaçlayan bir projedir. Vizyonumuz, kullanıcıların keyifli bir kullanım deneyimi yaşarken kazanmalarını sağlayan yenilikçi, sürdürülebilir, çok platformlu bir ekosistem geliştirmektir.