Xrp Classic | XRPC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Xrp Classic Hızlı Proje Tanıtımı
Xrp Classic'in amacı, kripto para birimi alanını herkes için daha güvenli ve daha kolay anlaşılır hale getirmeyi amaçlayan çevre dostu çözümler geliştirmektir. Xrp Classic, kendi ReFi blok zincirini geliştirmeyi amaçlayan bir projedir. Vizyonumuz, kullanıcıların keyifli bir kullanım deneyimi yaşarken kazanmalarını sağlayan yenilikçi, sürdürülebilir, çok platformlu bir ekosistem geliştirmektir.Xrp Classic geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XRPC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXRPC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXRPC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz666,666,666