XRPBABY | XRPBABY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XRPBABY Hızlı Proje Tanıtımı
Ripple'ın inanılmaz gücünden ve bir süper kahraman yardımcısının sevimli cazibesinden ilham alan süper kahraman memecoin XRPBABY ile tanışın.XRPBABY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXRPBABY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXRPBABY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz180,000,000,000