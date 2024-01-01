HPOP8i | XRP8 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HPOP8i Hızlı Proje Tanıtımı
HPOP8i, kısa bir süre önce Ethereum blok zincirine ilk adımlarını atan büyüleyici ve tuhaf bir meme projesidir. Popüler kültürün ikonik karakterlerinin bir araya gelmesinden esinlenen bu benzersiz ve neşeli proje, Harry Potter, Barack Obama, Pac-Man ve Inu meme trendinin dünyalarını beklenmedik ve keyifli bir şekilde bir araya getiriyor.HPOP8i geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXRP8
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXRP8
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000