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HPOP8i, kısa bir süre önce Ethereum blok zincirine ilk adımlarını atan büyüleyici ve tuhaf bir meme projesidir. Popüler kültürün ikonik karakterlerinin bir araya gelmesinden esinlenen bu benzersiz ve neşeli proje, Harry Potter, Barack Obama, Pac-Man ve Inu meme trendinin dünyalarını beklenmedik ve keyifli bir şekilde bir araya getiriyor.