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XRISE, gerçek fayda ve uzun ömürlülük göz önünde bulundurularak oluşturulmuş patlamaya hazır meme tabanlı bir tokendir. Kısmen memecoin, kısmen fayda tokeni, Meme Finans hareketine öncülük eden tamamen türünün ilk örneği MemeFi tokenidir.