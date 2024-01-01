Xrise | XRISE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Xrise Hızlı Proje Tanıtımı
XRISE, gerçek fayda ve uzun ömürlülük göz önünde bulundurularak oluşturulmuş patlamaya hazır meme tabanlı bir tokendir. Kısmen memecoin, kısmen fayda tokeni, Meme Finans hareketine öncülük eden tamamen türünün ilk örneği MemeFi tokenidir.Xrise geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XRISE Token MEXC'de
MEXC Borsası, Xrise (XRISE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de XRISE
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Xrise satın almak veya MEXC XRISE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Xrise tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen XRISE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıXRISE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXRISE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000