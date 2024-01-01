XPNET | XPNET Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XPNET Hızlı Proje Tanıtımı
XP.network ilk blok zincirinden bağımsız NFT ekosistemidir. Herhangi bir basılmış NFT, dApp veya kullanım durumu için kutudan çıkar çıkmaz çoklu zincir desteği sağlayarak NFT'lerin ve fonların ağlar ve cüzdanlar arasında serbestçe akmasına olanak tanır.XPNET geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XPNET Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXPNET
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXPNET
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000