XPNET geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

XP.network ilk blok zincirinden bağımsız NFT ekosistemidir. Herhangi bir basılmış NFT, dApp veya kullanım durumu için kutudan çıkar çıkmaz çoklu zincir desteği sağlayarak NFT'lerin ve fonların ağlar ve cüzdanlar arasında serbestçe akmasına olanak tanır.