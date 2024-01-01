XPet Tech | XPET Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XPet Tech Hızlı Proje Tanıtımı
xPet.Tech, sanal evcil hayvan sahiplenmenin keyfini blok zinciri teknolojisinin dönüşüm yaratan yetenekleriyle birleştiren yenilikçi bir platformdur. Bu devrim niteliğindeki platform, kullanıcıların sanal arkadaşlarını yetiştirmeleri, bakımlarını yapmaları ve hatta takas etmeleri için dinamik ve ilgi çekici bir ortam sunmaktadır.XPet Tech geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXPET
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXPET
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000