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xPet.Tech, sanal evcil hayvan sahiplenmenin keyfini blok zinciri teknolojisinin dönüşüm yaratan yetenekleriyle birleştiren yenilikçi bir platformdur. Bu devrim niteliğindeki platform, kullanıcıların sanal arkadaşlarını yetiştirmeleri, bakımlarını yapmaları ve hatta takas etmeleri için dinamik ve ilgi çekici bir ortam sunmaktadır.